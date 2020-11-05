Söke'de 20 acil toplanma alanı bulunuyor - Son Dakika

Söke'de 20 acil toplanma alanı bulunuyor

05.11.2020 12:24
Söke'de 20 acil toplanma alanı bulunuyor, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde 20 afet sonrası acil toplanma alanı bulunuyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde 20 afet sonrası acil toplanma alanı bulunuyor.

Tanımı afet sonrası paniğin önlenmesi ve sağlıklı bilgi alışverişi için, halkın güvenle toplanabileceği alanlar olarak ifade edilen Afet ve acil durum toplanma alanları; yaşanılan son depremin ardından tekrar gündeme geldi. Söke ilçe merkezi ve çevre mahallelerde; Aydın Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Söke Belediyesi tarafından belirlenen 20 Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı bulunuyor.

Söke'de afet sonrası acil toplanma alanları şöyle: Yenikent Mahallesi Nebahat Alpan İlkokulu, Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Parkı, Yenicami Mahallesi İş-Kur Eğitim Merkezi, Yenicami Mahallesi Ali Rıza Efendi İlkokulu, Konak Mahallesi Atatürk Parkı, Kemalpaşa Mahallesi Şehit ve Gaziler Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Söke Şehir Stadı, Cumhuriyet Mahallesi Koçlar Parkı, Çeltikçi Mahallesi Güngör Pura Kadın Anı Parkı, Savuca Mahallesi İnönü Caddesi ve 31. Sokak kesişimi park, Yenidoğan Mahallesi İstiklal Caddesi ve 11. Sokak kesişimi park, Güllübahçe Mahallesi Atatürk İlkokulu, Atburgazı Mahallesi Okul Sokak, Bağarası Mahallesi Atatürk ve Adnan Menderes Caddesi kesişimi Orta Park, Bağarası pazaryeri alanı, Bağarası Mahallesi Çok Programlı Lisesi, Sazlı Mahallesi Futbol Sahası, Sazlı Mahallesi Hilmi Fırat İlkokulu, Sazlı Mahallesi Hacı Halil Paşa İlkokulu, Sarıkemer Mahallesi Birlik, Menderes ve Gezerler Caddeleri kesişimi Tariş tesisi arkası.

Vatandaşların E-Devlet üzerinden hızlı ve kolayca öğrenilebildikleri toplanma alanları Söke Belediyesi www.soke.bel.tr web sitesinde de yer alıyor. - AYDIN

Söke'de 20 acil toplanma alanı bulunuyor
Söke'de 20 acil toplanma alanı bulunuyor

Söke Belediyesi, 112 Acil, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke'de 20 acil toplanma alanı bulunuyor - Son Dakika


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