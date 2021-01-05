Söke'de 2020 yılı asayiş raporu açıklandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde asayiş olaylarının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılındaki asayiş olaylarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2019 yılında 3 bin 318, 2020 yılında 3 bin 171 asayiş olayının meydana geldiği ifade edildi.

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 yılında uyuşturucu ile ilgili 450 olay meydana gelirken 450 kişi yakalandı. 2020 yılında ise 473 uyuşturucu olayında 473 kişi de yakalandı. Trafik ekipleri ise 2019 yılında 31 bin 743 araç, 2020 yılında 27 bin 987 aracı kontrol etti. 2019 yılında 222 araç trafikten men edilirken, 2020 yılında ise 303 araç trafikten men edildi."