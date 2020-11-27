Söke'de 36 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde asayiş uygulamalarında 36,08 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde evinden bir kutu ile çıkan H.A'dan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları aramada, ev perdesi içerisine gizlenmiş 19,38 gram metamfetamin buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, dur ihtarlarına uymayan iki kişinin bulunduğu motosikleti bir süre sonra yakaladı. B.K. ve M.A'nın üst aramalarında 16,7 gram metamfetamin bulundu. İki kişi gözaltına alındı.