Son Dakika Haberleri: Söke'de 387 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Söke'de 387 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

30 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Söke'de 387 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacahayıt Mahallesi'nde bir tarlaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarla sahibi 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Aydın, Söke, Güncel
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