Söke'de 387 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
30 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacahayıt Mahallesi'nde bir tarlaya operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarla sahibi 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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