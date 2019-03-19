Söke'de 387 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacahayıt Mahallesi'nde bir tarlaya operasyon düzenledi.



Operasyonda, tarla sahibi 2 kişi gözaltına alındı, 387 kök Hint keneviri ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecek.

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