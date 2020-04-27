Söke'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 22 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan saat 24.00'de sona erdi. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması boyunda uyulması gereken kurallar ile istisnai uygulamalar açıklanmış ve bu kurallara uyulması istenmişti.



Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı. Dört günü kapsayan süreç içerisinde Söke'de kurallara uymayan 46 kişiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında toplam 40 şahsa, 114 bin 968 TL ceza; jandarma sorumluluk sahasında ise 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi. Söke'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara uygulanan toplam para cezası 133 bin 868 TL gerçekleşti. - AYDIN