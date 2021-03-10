Söke'de 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Söke'de 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı
10.03.2021 16:15
Aydın'ın Söke ilçesinde 6 hırsızlık olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 6 hırsızlık olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından ilçedeki hırsılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşundan, iş yerinden ve bağ bahçe tarladan hırsızlık olmak üzere toplam 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler G.K, V.D.ve S.Ç. tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
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