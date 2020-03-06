Söke'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika

Söke'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

7 saat önce

Söke'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik yapıldı.

Söke'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]

Söke'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik yapıldı.


Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Türk ve dünya tarihine isimlerini başarı ile yazdırmış pek çok kadının öğrenciler tarafından canlandırıldığı etkinliğin ana teması toplumumuzda çalışan kadınların yaşadığı zorluklar ve aynı zamanda kadın hakları oldu.


Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılımcılara toplumda çalışan çocuklu kadınların yaşadıkları zorlukları konu alan etkileyici bir drama sergiledi. Ünlü şairlerin şiirlerinin de seslendirildiği program, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neval Genç'e çiçek verilmesinin ardından son buldu. - AYDIN

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:32 Kaynak: İHA
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