Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapasamında adliye ve cezaevinde bir dizi önlem alındığı bildirildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, adliye girişlerinde vatandaşların ateş ölçümlerinin yapıldığını, binanın 2 saat arayla dezenfekte edildiğini ve çalışanlara eldiven ile maske verildiğini belirtti.

Öztürk, Söke Kapalı Cezaevindeki 78 personelin de Söke Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezinde konakladığını ifade etti.

Hakim ve savcıların nöbet sistemi esasına göre dönüşümlü çalıştığını dile getiren Öztürk, "Vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur edilmemektedir. Gün içerisinde hakim ve savcılarımız ve yeteri kadar personelimiz adliyemizde mevcuttur." dedi.

Cezaevine girişlerde de gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Öztürk, "Cezaevine ilk defa kabul edilen hükümlü ve tutukluların özel bir alanda 14 gün boyunca karantina altına alınması sağlanmaktadır. Salgın nedeniyle Açık Cezaevi hükümlülerinin iş yurdu dahil her türlü faaliyetlerine son verilmiş, adliyelerdeki kafeterya, çay ocağı ve temizlik faaliyetleri durdurulmuş, devam etmekte olan sosyal tesis inşaatımıza da ara verilerek bütün hükümlüler kurum içerisine alınmıştır." ifadelerini kullandı.