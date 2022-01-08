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Söke'de araç yangını - Son Dakika

Söke'de araç yangını

08.01.2022 15:39
Söke'de araç yangını

Söke-Milas Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil yandı.

Söke-Milas Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal E. Kontrolündeki 58 RC 100 plakalı otomobil Söke-Milas Karayolu Sanayi kavşağında seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanların yerini alevler alınca sürücü kendini zor kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Söke'de araç yangını

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Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de araç yangını - Son Dakika


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