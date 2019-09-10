Son Dakika Haberleri: Söke'de aranan hükümlü yakalandı
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Söke'de aranan hükümlü yakalandı

58 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

Söke'de aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı. H.G., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.G.'nin Söke'ye geldiğini belirledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, H.G.'yi yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan H.G., Söke Cezaevi'ne götürüldü.

Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:26 Kaynak: DHA
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