Söke'de aşure hayrı
1 saat önce
Söke Belediyesi tarafından yaklaşık bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Söke Belediyesi tarafından yaklaşık bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.
Söke Meydanında gerçekleşen aşure etkinliğinde Belediye Başkanı Levent Tuncel aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.
Tuncel, konuşmasında "Aşuremizi yaptık vatandaşlarımızla beraber aşuremizi dağıtıyoruz, Allah kabul etsin" dedi.
25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnanç, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı Mansur Yavaş 'söz veriyorum' diyerek duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı Adnan Oktar davasında 2. gün: Tarkan Yavaş "turnike sistemi" ile ilgili konuştu