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Söke'de aşure hayrı

1 saat önce

Söke Belediyesi tarafından yaklaşık bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

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Söke Belediyesi tarafından yaklaşık bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

Söke Meydanında gerçekleşen aşure etkinliğinde Belediye Başkanı Levent Tuncel aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Tuncel, konuşmasında "Aşuremizi yaptık vatandaşlarımızla beraber aşuremizi dağıtıyoruz, Allah kabul etsin" dedi.

Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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