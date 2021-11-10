Söke'de Atatürk'e saygı bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı bisiklet turu, Fevzipaşa ve Aydın caddeleri güzergahından tekrar başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney , Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, bisiklet turuna katılanlarla bir süre sohbet etti.

Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Hafta etkinlikleri kapsamında organize edilen etkinliğe, bisiklet tutkunu vatandaşlar da katıldı.

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