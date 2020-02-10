Söke'de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı - Son Dakika
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Söke'de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı

6 saat önce

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96. Yıldönümü nedeniyle sevdiği şarkılarında oluşan Türk Halk Müziği (THM) ve Türk Sanat Müziği (TSM) konseri düzenlendi.

Söke'de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı, System.String[]

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96. Yıldönümü nedeniyle sevdiği şarkılarında oluşan Türk Halk Müziği (THM) ve Türk Sanat Müziği (TSM) konseri düzenlendi. Söke Belediyesi THM Korosu ve Söke TSM Derneği Korosu düzenlenen konserde bu kez dinleyenlerinin karşısına özel bir repertuarla çıktı.


Söke Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen konseri izleyenler arasında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım da yer aldı.


Eğitimci Bülent Güngör'ün şefliğini yaptığı THM Korosu ile Dr. Öztekin Yüce'nin şefliğini yaptığı TSM Korosu, katılımcılara güzel bir konser verdi. Konserde 18 eserden oluşan THM ve TSM repertuvarı solo ve koro şeklinde sunulurken, beğeni topladı. Konseri konunda Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel her iki şefe de çiçek takdim ederek, Söke halkı adına teşekkürlerini sundu. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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