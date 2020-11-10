Söke'de Atatürk törenle anıldı - Son Dakika

Söke'de Atatürk törenle anıldı

10.11.2020 10:14
Söke'de Atatürk törenle anıldı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Söke'de de törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Söke'de de törenle anıldı.

Törene İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet meydanında gerçekleşen törende ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Çelenklerin sunulmasının ardından iki dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ahmet Öztürk yaptı. Şiirlerin okunduğu törende tek kişilik zeybek gösterisi yer alırken, öğrenci İlayda Eren "Nasıl Söylerim Öldüğünü" adlı şarkıyı söyledi. Törende son olarak 10 Kasım ile ilgili okullar arası yapılan şiir, kompozisyon, resim gibi dallardaki yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. - AYDIN

Söke'de Atatürk törenle anıldı
Söke'de Atatürk törenle anıldı
Söke'de Atatürk törenle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Zeybek, Atama, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke'de Atatürk törenle anıldı - Son Dakika


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