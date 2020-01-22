Söke'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.



Söke Ziraat Odası salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, başta olmak üzere daire müdürleri, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.



Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na bağlı olarak illerde oluşturulan 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' alt çalışma komisyonları olan ilçe kurulları da çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Söke Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplanarak, 2019 yılı uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirmesini yaptı. Toplantıda 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu'nun yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi. 'Alo 191' uyuşturucu ile mücadele hattı, Aydın'da faaliyet gösteren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgiler verildi.



Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiri Mehmet Tezcan tarafından, ülke ve Söke'de yapılan 2019 yılı narkotik suçlarla mücadele konusunda sunum yaptı.



Sunumların ardından Kurul Başkanı İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili etkin mücadelenin sadece emniyet güçlerinin çalışmalarıyla verilemeyeceğini söyledi. Mücadele için herkesin katkı vermesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Kurtbeyoğlu, bu anlamda çalışmaların arttırılacağını, bu tür toplantıların katkı sağlayacağını dile getirdi. - AYDIN