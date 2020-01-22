Söke'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Söke'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Söke'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.


Söke Ziraat Odası salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, başta olmak üzere daire müdürleri, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.


Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na bağlı olarak illerde oluşturulan 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' alt çalışma komisyonları olan ilçe kurulları da çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Söke Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplanarak, 2019 yılı uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirmesini yaptı. Toplantıda 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu'nun yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi. 'Alo 191' uyuşturucu ile mücadele hattı, Aydın'da faaliyet gösteren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgiler verildi.


Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiri Mehmet Tezcan tarafından, ülke ve Söke'de yapılan 2019 yılı narkotik suçlarla mücadele konusunda sunum yaptı.


Sunumların ardından Kurul Başkanı İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili etkin mücadelenin sadece emniyet güçlerinin çalışmalarıyla verilemeyeceğini söyledi. Mücadele için herkesin katkı vermesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Kurtbeyoğlu, bu anlamda çalışmaların arttırılacağını, bu tür toplantıların katkı sağlayacağını dile getirdi. - AYDIN

Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi
Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:34:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]