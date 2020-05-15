Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek - Son Dakika

Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek

Aydın'ın Söke İlçe Belediye Başkanı Levent Tuncel, Meclis Üyesi Ersin Solmaz'ın başkan vekilliği görevi sırasında imza attığı ruhsatların iptali için gerekli yazıları yazdığını, konuyu kendisine iletmeyen ilgili müdürlerin görevden alındığını bildirdi.

Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek, System.String[]

Aydın'ın Söke İlçe Belediye Başkanı Levent Tuncel, Meclis Üyesi Ersin Solmaz'ın başkan vekilliği görevi sırasında imza attığı ruhsatların iptali için gerekli yazıları yazdığını, konuyu kendisine iletmeyen ilgili müdürlerin görevden alındığını bildirdi.

Tuncel, yaptığı açıklamada, kendisinin 6 Kasım 2019'da Ankara'ya gitmesi dolayısıyla görevi devrettiği Belediye Meclis Üyesi Ersin Solmaz'ın, görev yaptığı gün, belediye başkan vekili sıfatıyla yakınlarına ait inşaatların ruhsatlarına imza attığı yönünde mail aldığını belirtti.

Konuya ilişkin yaptığı araştırmada olayın doğru olduğunu öğrendiğini aktaran Tuncel, Solmaz'ın görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini, ruhsat işlemine ilişkin kendisini bilgilendirmeyen iki müdürün de görevden alındığını kaydetti.

Solmaz'ın yaptığı işlemleri etik bulmadığını vurgulayan Tuncel, şu görüşlerini paylaştı:

"İnşaatlar, babasının şirketine aitmiş. Bu kişiyi kasıtlı bırakmışım gibi şeyler paylaşılıyor. Ben bütün meclis üyelerini sırayla belediye başkanlarını vekil olarak bırakıyorum. Neredeyse birçok meclis üyemiz başkan vekilliği yaptı. Bir günlük vekilliği sırasında işlem yapmış. Şu anda imza attığı bütün ruhsatların iptal edilmesiyle ilgili yapı kontrol birimine gerekli yazıyı yazdık. Bu arkadaş hata yaptı. Bu hatanın bize bildirilmesi lazımdı ama bize bildirilmedi. Dolayısıyla biz de öğrendiğimiz zaman gerekli müdahaleleri yaptık. İlgili müdürleri de görevden aldık."

Çok üzgün olduğunu belirten Tuncel, "Söke Belediyesinin isminin böyle bir şeye karışması beni son derece üzdü. Böyle şeylerle uğraşmak için değil halka hizmet etmek için varız. Benim hayatımda hiçbir zaman böyle yamuk işler yoktur." ifadelerini kullandı.

Solmaz, Aydın, Söke, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:40 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek - Son Dakika

Son Dakika

Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi         
00:55
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
23:13
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı         
23:09
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 03:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]