Son Dakika Haberleri: Söke'de 'Beslenme Dostu' okullara sertifikalandı
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Söke'de 'Beslenme Dostu' okullara sertifikalandı

39 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Beslenme Dostu Okul' Projesi kapsamında, sertifika almaya hak kazanan Söke'deki 24 okula belgeleri verildi.

Söke'de 'Beslenme Dostu' okullara sertifikalandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Beslenme Dostu Okul' Projesi kapsamında, sertifika almaya hak kazanan Söke'deki 24 okula belgeleri verildi.

Belge töreni Kaymakamlık toplantı salonunda yapılırken, tooplantıda İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Gülsüm Adam da bulundu.

Milli Eğitime bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarından sağlıklı beslenme, hareketli şama ve özellikle son yıllarda artış gösteren obeziteye dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen proje kapsamında belgeli okul sayısının geçen yıla göre büyük artış gösterdiği vurgulandı.

İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu projenin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesi açısında titiz olduklarını vurgulayarak, belge alan ve okullarını belge almaya hak kazanır konuma getiren yöneticilere teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
Söke, Güncel
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