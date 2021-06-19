Söke'de bir AVM'de aşı istasyonu kuruldu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde oluşturulan aşı istasyonunda, Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Novada AVM'de kurulan aşı istasyonu, randevusuz olarak hizmet veriyor.

Aşı standını ziyaret eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, aşılama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dr. Açıkgöz, şunları kaydetti:

"An itibariyle Aydın'da birinci dozda 752 bin sayısına ulaştık. Gün geçtikçe bunu daha da fazla yaygınlaştırıp hem çalışan konforu açısından hem de vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde aşılanmasını sağlamak istiyoruz. Çok geç saatlere kadar büyük özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu illetten bir an önce kurtuluruz."