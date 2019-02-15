Söke'de Bir Ayda 61 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde ocak ayında hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 76 kişiden 61'i tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ocak ayında hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 76 kişiden 61'i tutuklandı.



Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik ocak ayında yapılan operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılardan 8'inin 5 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 61'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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