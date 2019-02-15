Son Dakika Haberleri: Söke'de Bir Ayda 61 Kişi Tutuklandı

Söke'de Bir Ayda 61 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde ocak ayında hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 76 kişiden 61'i tutuklandı.

Söke'de Bir Ayda 61 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde ocak ayında hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 76 kişiden 61'i tutuklandı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik ocak ayında yapılan operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 8'inin 5 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 61'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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