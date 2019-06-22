Söke'de bir kadın evinde ölü bulundu
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Aydın' bağlı Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Gülümser Özgöncan evin çatı katında ölü bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
' bağlı Söke
ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi
Mahallesi Fatih
Caddesi'nde yaşayan Gülümser Özgöncan evin çatı katında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu ve oğlu ile gelini ile aynı evde yaşadığı belirtilen Gülümser Özgöncan'dan haber alınamayınca, durumdan şüphelenen yakınları polis eşliğinde eve girdi. Polis
evin çatı katında kadının yerde yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Hayatını kaybeden kadının vücududnun çeşitli yerlerinde darp ve yara izleri olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri cinayet süphelisi oğul M.Ö.'yü aramaya başladı. - AYDIN
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