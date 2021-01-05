Söke'de buğday ekili alan genişledi

Söke Ticaret Odası Başkanı Nejat Sağel, ilçede 2019'da yaklaşık 33 bin dekar olan buğday ekili alanın geçen yıl 103 bin dekara çıktığını bildirdi.

Sağel, yazılı açıklamasında, 2020 yılında yaşanan zorlukların ancak üretimin artmasıyla aşılabileceğini ifade etti.

Pamukta verimin düşük olmasına rağmen verilen destek priminin üreticinin yüzünü güldürdüğünü aktaran Sağel, ilçede buğday üretiminde ise önemli bir gelişme yaşandığını belirtti.

Çiftçinin istikrarlı bir şekilde üretime devam ettiğini aktaran Sağel, şöyle devam etti:

"2019 yılında 33 bin dekar alanda buğday üretimi varken 2020 yılında bu, 103 bin dekara yükseldi. Buğday ve arpa ekim alanında büyük ve memnun edici oranda artış bulunmakta. Pandemi sürecinde buğday daha fazla talep gören bir ürün haline geldi. 2021 yılında bu duruma istinaden Söke Ovasında buğday üretiminin artmasının arz ve talepleri daha doğru karşılayacağını ve ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını gösteriyor. Bu durum bizleri sevindiriyor."