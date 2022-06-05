Söke'de buğday tarlasında yangın - Son Dakika
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Söke'de buğday tarlasında yangın

05.06.2022 16:33
Söke'de buğday tarlasında yangın

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde buğday tarlasında çıkan yangın, diğer arsalara sıçramadan söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde buğday tarlasında çıkan yangın, diğer arsalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan buğday tarlasında saman basma makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle bir anda samanlar alev aldı. Sökeli üretici Mehmet Çınar'a ait olduğu öğrenilen 65 dönümlük tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Tarlada, hasadın yapılmış olması teselli kaynağı olurken, yangın diğer alanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince yapılan zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Söke'de buğday tarlasında yangın
Söke'de buğday tarlasında yangın
Söke'de buğday tarlasında yangın

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Kaynak: İHA

Güllübahçe, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de buğday tarlasında yangın - Son Dakika

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