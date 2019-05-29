Son Dakika Haberleri: Söke'de "Çevre Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Söke'de "Çevre Günü" etkinliği

32 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Söke'de
Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Söke Belediyesince Yenikent Zeytindalı Parkı'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı eşyalar sergilendi.
Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Halk oyunları gösterisinin ardından fidan dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:17 Kaynak: AA
Yenikent, Dünya Çevre Günü, Aydın, Söke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın evine hırsız girdi Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke'de "Çevre Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]