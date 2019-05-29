Söke'de "Çevre Günü" etkinliği
32 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:17 Kaynak: AA
'ın Söke
ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Söke Belediyesince Yenikent
Zeytindalı Parkı'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı eşyalar sergilendi.
Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Halk oyunları gösterisinin ardından fidan dağıtıldı.
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