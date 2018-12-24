Son Dakika Haberleri: Söke'de CHP'li Belediye Başkanı Toyran, Partisinden İstifa Etti

Söke'de CHP'li Belediye Başkanı Toyran, Partisinden İstifa Etti

58 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Süleyman Toyran, tekrar aday gösterilmediği için partisinden istifa etti.

Söke'de CHP'li Belediye Başkanı Toyran, Partisinden İstifa Etti, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Süleyman Toyran, tekrar aday gösterilmediği için partisinden istifa etti. Toyran, seçimlere kadar bağımsız olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Aydın'ın en büyük ilçeleri arasında yer alan Söke'nin CHP'li Belediye Başkanı Süleyman Toyran partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toyran, istifasının nedeninin ise 18 Aralık tarihinde CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede tekrar aday gösterilmemesi olduğunu söyledi. Toyran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile CHP'den istifa ettim. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra seçimlere kadar bağımsız olarak görevime devam edeceğim" dedi.

CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede, Süleyman Toyran'ın yerine Söke Belediye Başkanlığına Levent Tuncel aday gösterilmişti.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:16 Kaynak: DHA

Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi, Söke, Politika
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