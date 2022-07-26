Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4) - Son Dakika
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Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4)

26.07.2022 00:09
Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4)

ALEVLERİN 10 KİLOMETRE UZAĞINDAKİ YAMAÇ MAHALLESİNDE TEDBİR ALINDISöke'de yanan bölgenin yaklaşık 10 kilometre arkasında kalan Yamaç Mahallesi'ne rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir alındı.

ALEVLERİN 10 KİLOMETRE UZAĞINDAKİ YAMAÇ MAHALLESİNDE TEDBİR ALINDI

Söke'de yanan bölgenin yaklaşık 10 kilometre arkasında kalan Yamaç Mahallesi'ne rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir alındı. Olası bir olumsuzlukta mahallenin tahliyesine karar verilileceği ve bu amaçla çok sayıda minibüsün hazır halde bekletildiği ifade edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ta yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy gazetecilere yaptığı açıklamada; "Yangın 18.00 sıralarında 112 Acil çağrı Merkezine yapılan bir ihbarla öğrenildi. Havadan ve karadan tüm ekiplerimiz müdahale etti. Şiddetli rüzgar olması nedeniyle kontrol altına alınması mümkün olmadı. Şu anda yaklaşık 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Şu an kontrol altına alınmış değil. Ekipler alanda çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz kontrol altına alınması. Gece görüşlü 3 helikopterin hazırlıkları yapıldı. Kısa süre sonra onlar da yangına müdahale edecekler. Yangının rüzgarın etkisiyle Yamaç Mahallesi'ne gelme ihtimali vardı. Biz bütün ön hazırlıkları yaptık. İnsanları ve hayvanları tahliye etmek için çalışmalar sürüyor. Ancak şu anda bu mahalle için yangın, risk oluşturmuyor. Rüzgarın yönü değişir ve şiddetli rüzgar çıkar ise tahliye dilecek. Ancak gece rüzgarın şiddetinin azalacağı sabah saatlerinde daha da azalacağı söylendi. Temennimiz bu süreç içerisinde yangın kontrol altına alınır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çerçioğlu, "Ekiplerimizle tüm insanlar burada. Diğer illerden de takviye ekipler istendi. Temennimiz bir an önce kontrol altına alınmasıdır" diye konuştu.

Burhan CEYHAN/AYDIN, -


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Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde
Kaynak: DHA

Özlem Çerçioğlu, Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4) - Son Dakika

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