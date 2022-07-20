Yangın, saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 11 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren orman yangınında 5 dönüm alan tahrip oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söke'de çıkan orman yangınında 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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