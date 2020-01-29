Söke'de çocuklar zeka ve sokak oyunlarıyla eğlendi - Son Dakika
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Söke'de çocuklar zeka ve sokak oyunlarıyla eğlendi

6 saat önce

Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi Zeka ve Beceri Oyunları, Sokak Oyunları ve Bisiklet Turu etkinliği düzenledi.

Söke'de çocuklar zeka ve sokak oyunlarıyla eğlendi, System.String[]

Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi Zeka ve Beceri Oyunları, Sokak Oyunları ve Bisiklet Turu etkinliği düzenledi.


Yenikent Mahallesi Zeytin Dalı Parkı'nda toplanan Çocuk Meclisi üyeleri önce Erkan Atalı ve Hülya Emre Yıldız ile antik çağdan günümüz modern toplumuna kadar ulaşan zeka ve beceri oyunlarını oynarken; daha sonra "Çevirdikçe pedalı uzasın hayatın" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.


Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Meclis Üyesi Yasemin Gürsoy, Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici, idareciler ve velilerinde katıldığı etkinlikte çocuklar günden güne azalan oyun alanlarına ve yok olan güvenli sokak imajına dikkat çekti.


Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Serhat Erki yaptığı konuşmasında; "Bizlerin Çocuk Meclisi olarak bugün oyun oynamanın sadece bir eğlence olmadığını, oyunu oyuncakların bizlere mantığımızı kullanmayı, el becerilerini geliştirmeyi, çevreyi keşfetmeyi, sosyalleşmeyi aynı zamanda paylaşımı ve iletişimi kazandırdığını anlatmaktadır. Çevirdikçe pedalı uzasın hayatın sloganı ile gelişimimizde sporunda önemli olduğunu belirtmek, farkındalık oluşturmak için de bisiklet turu düzenledik" dedi.


Etkinlikte kendilerine destek veren Erkan Atalı ve Hülya Emre Yıldız'a teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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