Son Dakika Haberleri: Söke'de çocukların gösterileri 30 Ağustos'a coşku kattı
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Söke'de çocukların gösterileri 30 Ağustos'a coşku kattı

1 saat önce

Söke'de geleneksel hale gelen Söke Belediyesi yaz okulları final gecesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamına coşku kattı.

Söke'de çocukların gösterileri 30 Ağustos'a coşku kattı, System.String[]

Söke'de geleneksel hale gelen Söke Belediyesi yaz okulları final gecesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamına coşku kattı. Gerçekleşen gecede Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Söke Belediyesi Semt Evlerinde açılan yaz okuluna katılan öğrenciler hünerlerini sergilediler.


Bu sezon toplam 2 bin 50 öğrencinin katıldığı yaz okullarında 72 branş ve 21 öğretmenle gerçekleşen Söke Belediyesi Yaz Okulu kurslarının öğrencileri, Hükümet Meydanında düzenlenen etkinlikte performansları ile dikkat çektiler.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Rakamlardan da anlaşıldığı gibi ciddi bir kitleye ulaşan kurslarımız Söke'nin en büyük eğitim kurumunu oluşturuyor. Kurslarımıza ilginin yoğun olması, katılımcılarından aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri oldukça mutlu ediyor. Ben kurslarımıza katılanlara ve kursların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken; kurslarımızı birlikte düzenlediğimiz Halk Eğitim Merkezimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli başta olmak üzere davetliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen final gecesi çocuk şenliğine dönüştü. Etkinliğin finalinde seslendirilen İzmir Marşını sahnede miniklerle birlikte söyleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, çocukların heyecanı ve coşkusuna ortak oldu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
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