Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 11:24
Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı, System.String[]

Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü Söke'de yağmur nedeniyle Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda kutlandı.

Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü Söke'de yağmur nedeniyle Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda kutlandı.

Törene Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan ve öğrenciler de katıldı.

Törende ilk olarak Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel salonda bulunanların Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Kaymakamı Soner Zeybek yaptı. Zeybek konuşmasında, "Bugün, Cumhuriyetimizin 97. yılında bir arada olmanın büyük gururu içindeyiz. Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği varoluş mücadelesinin muazzam bir zaferle sonuçlanması sonrası gelen şanlı bir kazanımdır. Bu vesileyle egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu tescillenmiş, ezelden beri hür yaşayan Türk milleti ebediyen de hür yaşayacağını, büyük bir kahramanlık destanıyla tüm işgalci devletlere ve işbirlikçilerine haykırmıştır. Yakın zamanda 15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrası yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki; iradesine ve bağımsızlığına kasteden, ülkemizin üstüne karabasan gibi çökmek isteyen, kökleri dışarıda olan terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı kahraman milletimizin, milli mücadele döneminde olduğu gibi, yine tek vücut olup canını siper etmekten bir an bile tereddüt etmediğine bir kez daha şahit olduk. Zira bu millet; vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme atılabileceğini, yüzlerce yıllık tarihi boyunca defalarca ispat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 97 yıldır, 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' parolasıyla karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmektedir. Bu yolda en büyük gücümüz, 'fikri hür, vicdanı hür' sorgulayan, maneviyatı yüksek, adil nesiller yetiştirmekten geçmektedir. Bu itibarla kıymetli öğretmenlerimize ve yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından günün anlamına ilişkin olarak Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Yüzlük 'Cumhuriyet Kuruldu' adlı şiiri okudu. Törende Söke Halk Eğitim Merkezi Zeybek Ekibi, Aydın yöresi halk oyunları gösterini sundu. Törenin sonunda Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - AYDIN

Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

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