Söke'de depo yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Söke'de depo yangını - Son Dakika

Söke'de depo yangını

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir depoda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Aydın'ın Söke ilçesindeki bir depoda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Söke'nin Akçokonak Mahallesi'nde bir depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılığı Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İtfaiye, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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