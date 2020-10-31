Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu - Son Dakika

Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
31.10.2020 00:59
İzmir'de meydana gelen deprem yıkımlara neden olurken Aydın'da da etkili oldu. Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması koku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülenirken kameranın arkasındaki kişinin "Dağ komple kayıyor" dediği duyuluyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de yıkımlara neden olurken çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde bulunan eski taş ocağında yıkımlar meydana geldi.
DAĞDAN KOPAN KAYALAR KARAYOLUNA SAVRULDU
Bir vatandaşın deprem anındaki çektiği görüntüler kameralara yansırken korku ve paniği de kelimelere yansıdı. Sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutları bıraktığı görüldü.
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