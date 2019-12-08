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Söke'de deve güreşi festivali yapıldı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde 6. Beyaz Altın Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 6. Beyaz Altın Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Söke Devecilik Kültür ve Deve Güreşlerini Sevenler Yardımlaşma Derneği tarafından Söke- Milas kara yolu girişinde düzenlenen festival ilgi gördü.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de organizasyonu izledi. Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez deve güreşi festivaline katıldığını dile getirdi. Festivalin tanıtımının yapılması gerektiğini belirten Köşger, benzeri etkinliklerin Aydın turizmine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Deve güreşi festivaline, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Söke'de deve güreşi festivali yapıldı

Milas, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:19 Kaynak: AA
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