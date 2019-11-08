Son Dakika Haberleri: Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

8 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazım Albayrak yönetimindeki 09 HG 129 plakalı motosiklet, Söke - Milas kara yolu Yenidoğan mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Albayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yenidoğan, Milas, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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