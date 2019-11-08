Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
8 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazım Albayrak yönetimindeki 09 HG 129 plakalı motosiklet, Söke - Milas kara yolu Yenidoğan mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Albayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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