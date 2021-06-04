Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı - Son Dakika

Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik etkinliği yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik etkinliği yapıldı. Söke Belediyesince düzenlenen etkinlikte, müdürlerin de katılımıyla Ağaçlı Mahallesi'nde atıklar toplandı. Etkinlikten sonra açıklama yapan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, şöyle dedi: "Geleneksel hale gelen Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bugün Ağaçlı mahallemizdeyiz. Temizlik işlerimizin öncülüğünde, müdürlerimiz ve personelimizle çöpleri topladık. Daha sonra burada vatandaşlarımıza yetiştirdiğimiz çiçekleri dağıttık. İnşallah her sene bu etkinliğimiz devam edecek. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Son Dakika

"G.Saray'dan başkasında oynamam" diyen Gomis fikrini değiştirdi: Beşiktaş ve F.Bahçe'yi geri çeviremem

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti

Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!

Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı

Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler

Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi

İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu