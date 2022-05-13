Söke'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

13.05.2022 14:35
Söke'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, oda önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün 1984'den beri kutlandığını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır etkinlik yapamadıklarını belirten Tanyeri, "Sektörde sıkıntılarımız var. Girdi maliyetleri üreticimizi çok zor duruma sokuyor. Ancak bu yıl gerçekten çok farklı. Ürünlerimiz para yapsa da girdi maliyetleri belimizi büküyor." dedi.

Etkinliğe, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, esnaf odaları başkanları, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Programın ardından vatandaşlara tavuklu pilav ikramında bulunuldu.

YORUMLAR
500
'14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' Aydınlı eczacılar günlerini kutladı Aydınlı eczacılar günlerini kutladı

Dünya Çiftçiler Günü, Ziraat Odası, Aydın, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söke'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Söke'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement