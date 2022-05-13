Söke'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, oda önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün 1984'den beri kutlandığını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır etkinlik yapamadıklarını belirten Tanyeri, "Sektörde sıkıntılarımız var. Girdi maliyetleri üreticimizi çok zor duruma sokuyor. Ancak bu yıl gerçekten çok farklı. Ürünlerimiz para yapsa da girdi maliyetleri belimizi büküyor." dedi.

Etkinliğe, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, esnaf odaları başkanları, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Programın ardından vatandaşlara tavuklu pilav ikramında bulunuldu.