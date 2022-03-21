Söke'de Dünya Ormancılık Günü kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesindeki törene, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli de katıldı.

Söke Orman Müdürlüğü Şefi Mehmet Şener, ormanların çok yönlü faydaları olduğunu aktararak, "Sahip olduğumuz bu doğal güzelliklerin korunması, geliştirilmesi ve ülkeye katılmasındaki öneminin artırılması için, herkese önemli görevler düşmektedir. Çevre bilincinden yoksun davranışlar, dünyamızın giderek yaşanabilir bir mekan olmaktan hızla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır." dedi.

İlçede 26 Eylül 2020'de çıkan yangında 310 hektar orman alanı yandığını ifade eden Şener, bölgeye toplamda 490 bin fidanın dikildiğini aktardı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler fidan dikti.