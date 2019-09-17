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Söke'de 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüsten Göçmenler Çıktı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı.

Söke'de 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüsten Göçmenler Çıktı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında jandarma ekipleri şüpheli 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Minibüs şoförü 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Ekiplerce takibe alınan minibüs Güllübahçe Mahallesi meydanında durduruldu.


Minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler işlem yapılmak üzere merkeze götürülürken, organizatör olduğu değerlendirilen minibüsün şoförü de gözaltına alındı. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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