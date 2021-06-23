Söke'de durdurulan otomobilin motor kapağından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan polis tarafından ilçe girişinde durdurulan otomobilin motor kapağında 1 kilo 185 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda plakası tespit edilen otomobil takibe alınarak Sazlı Mahallesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ön motor kapağına gizlenmiş 1 kilo 185 gram skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan İ.A. ve Ö.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.