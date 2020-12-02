Söke'de E-Twinnig projelerinde yükselen grafik dikkat çekiyor - Son Dakika

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçenin eğitim kurumlarının E-Twinning projelerine katılım ve bu projelerin aldıkları kalite etiketlerindeki yükselen grafik dikkat çekiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 2 ulusal kalite etiketi bulunan Söke'de bu rakamlar her geçen yıl arttı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 12 ulusal, 6 Avrupa kalite etiketi alınırken; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 51 öğretmen ulusal, 35 öğretmen Avrupa kalite etiketi alarak büyük bir başarı gösterdi.

Söke ilçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başarılı projeler ortaya koyan öğretmenlere desteklerinin devam edeceğini belirterek; "Başarılı projeler ortaya çıkıyor. E-Twinning projelerimiz Ulusal ve Avrupa kalite ödülleri alıyor. İlçe temsilcimiz Yasemin Salkan'a, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyor, kutluyorum" dedi. - AYDIN