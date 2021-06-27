Söke'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde elektrik akımına kapılan Afgan uyruklu genç ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Söke'de bir AVM'de yeni açılacak bir iş yerinin elektrik tesisatı yapım işinde çalışan Afgan uyruklu Abdul Halim Özbek elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, talihsiz genç Abdul Halim Özbek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 26 yaşındaki Abdul Halim Özbek'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN