Son Dakika Haberleri: Söke'de elektronik atıklar, köy okullarına bilgisayar olarak dönüyor
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Söke'de elektronik atıklar, köy okullarına bilgisayar olarak dönüyor

53 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüme kazandırdıkları elektronik atıklarla, köy okullarına yeni bilgisayarlar kazandırıyor.

Söke'de elektronik atıklar, köy okullarına bilgisayar olarak dönüyor, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüme kazandırdıkları elektronik atıklarla, köy okullarına yeni bilgisayarlar kazandırıyor.

Söke'de faaliyet gösteren Amerikan Kültür Koleji iki ay kadar önce başlattıkları "Bilgisayarsız Köy Okulu Kalmasın" projesi ile elektronik atık toplamaya başladı. Yaptıkları birinci etap çalışmalarında 600 Kg elektronik atık toplayan öğrenciler, bu atıkları ilgili kuruluşa teslim etmelerinin karşılığında beş adet yeni bilgisayar aldı. Bu yeni bilgisayarlar da Söke'nin kırsal mahallelerinde faaliyet gösteren okullara hediye edilecek. Elektronik atık deyince akla sadece eski bilgisayarlar geliyor ancak eski video playerlar, daktilolar, yazıcılar, kullanmadığımız küçük ev aletleri, cep telefonları, tabletler, kablolar, CD ve DVD oynatıcılar dahi elektronik atık sınıfına dahil olabiliyor.

Proje kapsamında elektronik atık toplama kampanyasının devam edeceği belirtilirken, bölge halkı kampanyaya destek olmaya davet ediliyor.

Ev ve iş yerlerinde kullanılmayan tüm elektronik atıklara talip olduklarını belirten proje koordinatörü öğretmen Fatma Eyiol; "Projenin peşini bırakmak istemiyoruz. Ne kadar çok atık elektronik eşya toplarsak o kadar fazla yeni bilgisayarı köy okullarımıza kazandırabileceğiz. Herkesten de bu konuda desteklerini bekliyoruz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
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