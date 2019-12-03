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Söke'de Engelliler Günü etkinliği

7 saat önce

Söke'de 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Söke'de Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Söke'de 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Söke Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu eğitmenleri ve özel öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterileri beğeni ile izlendi.


Gerçekleşen etkinliği izleyenler arasında Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Jandarma Binbaşı Gökhan Kurgan, Emniyet Müdürü Yalçın Şipal'de yer aldı.


Etkinlikte açılış konuşmasını yapan okul müdürü Burcu Pakalın; "Amacımız farkındalık oluşturmak, gözlerinizin görmediğini, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğimizi ya da yürüyemediğimizi, gönlünüzce konuşamadığınızı, fikirlerinizi ifade edemediğini, tek başına yemek yiyemediğinizi, güzel şarkıları dinleyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü?. Bugün gündeme gelen engelliler işte her gün böyle yaşıyorlar. Her sağlıklı insan engelli adayıdır. Klişeleşmiş bir cümle olsa da bu cümleyi her duyduğumda engellilere ve kendini engelsiz sanan bizlerin bakış açısını çok değiştireceğine inanıyorum" dedi.


Etkinlikte okul slayt tanıtımı ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan minue, yüzme gösterisi, benim adım öğretmen klibi gösterisi, klip canlandırma gibi sahne gösteriler sunuldu. Özel öğrencilerin sahnede ritmik jimnastik ve basketbol gösterisi beğeniyle izlendi. - AYDIN

Tahsin Kurtbeyoğlu, Aralık, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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