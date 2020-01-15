Söke'de ev yangını - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.



Yangın Yeni Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairede belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN