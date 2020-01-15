Söke'de ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Söke'de ev yangını - Son Dakika

Söke'de ev yangını

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın Yeni Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairede belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İtfaiye, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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