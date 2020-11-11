Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor - Son Dakika

Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor

11.11.2020 14:50

- Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl Söke için daha faklı anlam taşıdı Aydın'ın Söke ilçesinde 26 Eylül tarihinde çıkan büyük yangında zarar gören alanlar yeniden ağaçla buluşuyor.

- Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor

Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl Söke için daha faklı anlam taşıdı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde 26 Eylül tarihinde çıkan büyük yangında zarar gören alanlar yeniden ağaçla buluşuyor. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak 11 Kasım gününde gerçekleştirilen "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamındaki ağaçlandırma töreni, Söke'de Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla yapıldı. Ağaçlandırma alanı olarak büyük yangında zarar gören Ovacık mevkii seçildi.

Gerçekleşen törende Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun, Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Garnizon Komutanı Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Selçuk Aldemir başta olmak üzere protokol üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Muğla Orman Bölge Müdür Ahmet Dursun yaptı.

"Söke'de yanan alana 400 bin fidan dikilecek"

Söke'de yaşanan büyük yangının söndürülmesinde destek veren başta Valilik ve kamu kurumları, belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Dursun; "70 kilometre hızla gerçekleşen fırtına ile Söke'de 200 hektarlık alanımız yandı. Temizlik çalışmaları başladı, ilkbahar aylarında 400 bin fidan dikilecek. Ağaçlandırma seferberliği gününde bu alan Valimiz tarafından farkındalık oluşması için özellikle seçildi. Tören kapsamında kara selvi, kızılçam, biberiye ve defne çeşitlerinde 200 adet sembolik fidan dikimi yapılacak" dedi.

"Aydın ilinde 17 ilçede, 10 Bin fidan "

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Aydın ilinin 17 ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan fidan dikim faaliyetlerinde toplam 10 Bin fidan dikimi yapıldığını belirten Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun; "Bu yıl ilk kez yapılan uygulamayla okullarımızda öğrencilerimize il genelin 113 bin saksılı tohum vererek, tohumlardan fidan üretmelerini ve bir sonraki sene bu fidanları ormanlara dikilmesini sağlayacağız" dedi.

Vali Aksoy; "Yanan hiçbir alanın başka bir amaç için kullanılması söz konusu değildir"

Orman Genel Müdürlüğü ile öncelikli olarak yanan alanların ağaçlandırılması için geçmişte olduğu gibi bugünde büyük bir hassasiyet gösterildiğini belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Yanan hiçbir alanın başka bir amaç için kullanılması söz konusu değildir. Bütün alanlar yeniden ağaçlandırılarak yine orman haline dönüştürülecektir" dedi.

"Aydın yüzölçümünün yüzde 40'ı orman"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında; "Türkiye yüzölçümünün yüzde 28'ini ormanlar oluşturmaktadır. Aydın iline baktığımızda bu oran yüzölçümüne göre yüzde 40'ına isabet etmektedir. Aydın orman bakımından oldukça zengin bir ildir. Bu zenginliğimizi daha ileriye taşımak için mevcut ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları üretmek adına da bu türlü faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin ormanlara karşı hassasiyetlerini daha üst seviyeye taşımak zorundayız. Çeşitli nedenlerle maalesef yangınlarla karşılaşabiliyoruz, bu yıl Aydın ili genelinde 3030 hektarlık alanımız yandı. Bu alanları yeniden ağaçlandırmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin de katılımlarıyla fidan dikimine geçildi. Protokol üyelerine törende yer alan izci gruplarından ve diğer öğrenciler eşlik etti.

Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor
Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor
Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor
Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor

Milli, Aydın, Eylül, Söke, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Söke'de eylül ayında yanan alanlar yeniden ağaçla buluşuyor - Son Dakika


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