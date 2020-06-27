Söke'de farklı kişilere ait kartlarla ATM'den para çekmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde farklı kişilere ait kartlarla ATM'lerden para çekmeye çalışan kişi gözaltına alındı.

Söke Sanayi Sitesi'deki ATM'lerin bulunduğu bölgede şüpheli bir şahsın bulunduğu ihbarı üzerine, polis ekibi harekete geçti.

Polis, üzerinde farklı kişilere ait kartlar bulunan Y.B'yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada da çok sayıda banka kartı bulundu. Y.B'nin üzerinden çıkan 5 bin 15 liraya el konuldu.

Y.B'nin farklı dolandırıcılık olaylarıyla da bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.