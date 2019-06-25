Söke'de firari sanık yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 arama kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O, polisin operasyonu ile yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:43 Kaynak: AA
'ın Söke
ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 arama kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O, polisin operasyonu ile yakalandı.
Söke Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan operasyonda başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O (25), Konak
Mahallesinde tespit edildi.
Yakalanarak adliyeye sevk edilen M.O, cezaevine gönderildi.
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