Son Dakika Haberleri: Söke'de firari sanık yakalandı
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Söke'de firari sanık yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 arama kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O, polisin operasyonu ile yakalandı.

Söke'de firari sanık yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 arama kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O, polisin operasyonu ile yakalandı.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O (25), Konak Mahallesinde tespit edildi.
Yakalanarak adliyeye sevk edilen M.O, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Söke, Güncel
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