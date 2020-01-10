Söke'de Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Söke 'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunum törenine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz , Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım da gelerek, gazetecilerin gününü kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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