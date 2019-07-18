Son Dakika Haberleri: Söke'de Genç Parti yeniden
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Söke'de Genç Parti yeniden

1 saat önce

Söke'de Genç Parti yeni yönetimiyle yeniden siyasi arenaya çıkıyor.

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Söke'de Genç Parti yeni yönetimiyle yeniden siyasi arenaya çıkıyor. Genç Parti Söke İlçe Başkanlığı atama yönetimi belli oldu. Geçtiğimiz Salı günü itibari ile Genç Parti Genel Merkezi tarafından Şahin Baş Söke İlçe Başkanı olarak atandı.

Şahin Baş'ın yönetiminde Erman Karbuz, Gürhan Özekin, Necdet Öztürk, Sema Ercan, Ata Beyaz, İsmail Sofoğlu, Mutlu Özdede, Hüseyin Yardımcı yer aldı.

15 gün içerisinde seçimli genel kurula gideceklerini söyleyen Şahin Baş; "Genç Parti yönetimi olarak Söke'ye ve Söke halkına hizmet için yola çıktık. Atama yönetimiz ve 15 gün içerisinde genel kurul yapacağız. Seçimli kongre sonrası, çalışmalarımıza hız vereceğiz. Genel Merkez tarafından atama ilçe başkanlığı görevi şahsıma tevdi edildi. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte yoğun çalışma içerisindeyiz. Bize bu görevi layık gördükleri için Genel Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN
Genç, Söke, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:51 Kaynak: İHA
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