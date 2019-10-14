Söke'de gençler doğa yürüyüşü yaptı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Söke Şubesi, yeni eğitim döneminde öğrencilerin tanışması ve öğrencilere bölgeyi tanıtmak adına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



35 öğrencinin katılımıyla yapılan doğa yürüyüşü, Söke'ye bağlı Yamaç Mahallesi nenem çeşmesinden başladı. Piknikle renklenen doğa yürüyüşü Yenikent Mahallesi Zeytindalı parkında son buldu.



2019-2020 eğitim yılında burslu öğrencileri ve gençlerine yönelik etkin faaliyetler sürmeye devam edecek olan ÇYDD Söke Şubesi, doğa yürüyüşü ile yeni sezon etkinliklerine de start vermiş oldu. Hafta sonu bahar havasının keyfini doyasıya yaşayan Çağdaş Yaşamın gençleri, doğa ile iç içe güzel bir gün geçirdi. - AYDIN