Söke'de Genişletilmiş Güvenlik Kurulu toplantısı

Aydın'ın Söke ilçesinde "Genişletilmiş Güvenlik Kurulu" toplantısı yapıldı.

Kaymakamlığın toplantı salonunda yapılan programda konuşan İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, kentte emniyet güçlerinin etkili çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu sayede yakalanan kişi sayısında ve uyuşturucu miktarında düşüş olduğuna dikkati çeken Kurtbeyoğlu, eylül ayı içerisinde 55 narkotik olayında 54 kişinin yakalandığını, 246 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin özellikle son zamanlarda trafik denetimlerine de ağırlık verdiğini aktaran Kurtbeyoğlu, "Eylül ayında toplam 304 adet öğrenci servis aracı denetlenmiş, 18 adet servis aracına toplam 3 bin 144 lira idari para cezası tatbik edilmiş. Bunlardan 9 araç emniyet kemeri, 2'si fenni muayene, 7 araca da fazla yolcu alması nedeniyle ceza uygulanmıştır. Ayrıca yine aynı bu dönemde 281 adet motosiklet denetimi yapılmış. 93 adet motosiklet sürücüsüne toplam 17 bin 459 lira para cezası tatbik edilmiş ve 17 adet motosiklet de trafikten men edilmiştir." dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve İlçe Sağlık Müdürü Esma Gürsoy da katıldı.